نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريستال بالاس يدخل سباق تايلر ديبلين بقوة.. عرض يتجاوز 35 مليون لخطف موهبة ساوثهامبتون من إيفرتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد موقع Givemesport أن نادي كريستال بالاس يستعد لتقديم عرض ضخم تتجاوز قيمته 35 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع الجناح الإنجليزي الشاب تايلر ديبلين، لاعب ساوثهامبتون البالغ من العمر 19 عامًا، في محاولة لخطفه من منافسة مباشرة مع إيفرتون.

إيفرتون كان قد أبدى اهتمامًا قويًا باللاعب في الأسابيع الماضية، لكن دخول كريستال بالاس بعرض أكبر يضعه في موقف صعب، خصوصًا أن ساوثهامبتون قد يفضل الصفقة الأعلى قيمة ماليًا.

ديبلين يُعتبر من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الإنجليزية، حيث لفت الأنظار بقدراته الفنية العالية وسرعته الكبيرة على الأطراف، ما يجعله هدفًا مثاليًا للأندية الباحثة عن تدعيم هجومي طويل الأمد.

بالاس من جانبه يطمح إلى تعزيز صفوفه بدماء شابة قادرة على التطور داخل البريميرليج، في وقت يسعى فيه إيفرتون بكل قوة لتفادي خسارة الموهبة أمام منافس مباشر.

الساعات المقبلة قد تكون حاسمة، حيث سيكون على ساوثهامبتون الاختيار بين عرض كريستال بالاس السخي أو تمسك إيفرتون بصفقة واعدة قد تشكّل مستقبل الفريق.