نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر ميلان يقترب من خطف آندي ديوف.. عقد طويل وصفقة بـ25 مليون يورو تقترب من الحسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن نادي إنتر ميلان بات واثقًا من قدرته على حسم صفقة لاعب الوسط الفرنسي آندي ديوف، نجم نادي لانس، بعقد يمتد لخمس سنوات.

التقارير أوضحت أن قيمة الصفقة قد تصل إلى نحو 25 مليون يورو (21.6 مليون جنيه إسترليني)، وهو المبلغ الذي يرضي إدارة لانس ويمنح الإنتر الأفضلية في السباق على التعاقد مع اللاعب الشاب البالغ من العمر 22 عامًا.

إنتر ميلان يسعى لتعزيز خط وسطه بوجوه شابة قادرة على ضمان الاستمرارية والعمق في التشكيلة، ويعتبر ديوف خيارًا مثاليًا لما يتمتع به من قوة بدنية وقدرة على الربط بين الدفاع والهجوم، إلى جانب خبرته في الدوري الفرنسي.

اللاعب نفسه يرحب بخطوة الانتقال إلى الدوري الإيطالي، حيث سيجد فرصة أكبر للتطور والمشاركة على أعلى المستويات الأوروبية، خاصة مع مشروع إنتر الطموح في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

وبينما كان اسم ديوف مطروحًا على رادار أندية إنجليزية أبرزها وست هام، يبدو أن إنتر ميلان حسم السباق وأصبح على بعد خطوات من الإعلان الرسمي عن الصفقة.