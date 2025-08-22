نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وست هام يفتح الباب لرحيل إدسون ألفاريز إلى فنربخشة.. ويتحرك لضم شمد وديوف لتدعيم الوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة الجارديان أن نادي وست هام يونايتد توصل إلى اتفاق يقضي بإعارة لاعب الوسط المكسيكي إدسون ألفاريز، البالغ من العمر 27 عامًا، إلى صفوف فنربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي إطار سعيه لتعويض رحيل ألفاريز وتدعيم منطقة الوسط، يراقب النادي الإنجليزي عن كثب لاعب فيردر بريمن النمساوي رومانو شمد (25 عامًا)، كما أبدى اهتمامًا واضحًا بلاعب وسط لانس الفرنسي الشاب آندي ديوف (22 عامًا).

إدارة وست هام ترى أن التغييرات في خط الوسط ضرورية قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة في ظل طموحات الفريق للظهور بشكل أقوى محليًا وأوروبيًا. الجمع بين خبرة شمد وحيوية ديوف قد يمنح المدرب مرونة تكتيكية أكبر وفرصًا لبناء وسط أكثر توازنًا وفعالية.

الصفقة المنتظرة لإعارة ألفاريز إلى فنربخشة تفتح الباب أمام مرحلة انتقالية مهمة في سوق الهامرز، حيث يسعى النادي إلى إعادة هيكلة خط الوسط بدماء جديدة تواكب طموحات المرحلة المقبلة.