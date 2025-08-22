نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوتنجهام فورست يفتح خط اتصال مع أستون فيلا لإعادة كاش.. وعرض رسمي لضم كارمونا من إشبيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة الديلي ميل أن نادي نوتنجهام فورست يتحرك بقوة في سوق الانتقالات لتعزيز مركز الظهير الأيمن، حيث تواصل مع إدارة أستون فيلا بشأن إمكانية استعادة اللاعب البولندي ماتي كاش، البالغ من العمر 28 عامًا، والذي سبق له اللعب في صفوف فورست قبل رحيله إلى فيلا بارك.

وفي موازاة ذلك، قدم النادي عرضًا رسميًا إلى نادي إشبيلية الإسباني من أجل التعاقد مع الظهير الأيمن خوسيه أنخيل كارمونا، البالغ من العمر 23 عامًا، في محاولة لتأمين بديل شاب قادر على التطور والمنافسة على المركز الأساسي.

إدارة نوتنجهام فورست تسعى لإعادة بناء خطها الخلفي بعد معاناة دفاعية ملحوظة في الموسم الماضي، وترى أن الجمع بين خبرة كاش وحماس كارمونا قد يمنح الفريق التوازن المطلوب.

الخطوة الآن تعتمد على رد أستون فيلا بشأن كاش، ومدى مرونة إشبيلية في التفاوض حول قيمة كارمونا، بينما يبقى فورست مصممًا على إعادة بناء الجبهة اليمنى قبل انطلاق الموسم الجديد.