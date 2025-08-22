نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتنهام يخطط لصفقة صادمة من جاره اللندني.. نكونكو على رادار السبيرز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف موقع Teamtalk أن نادي توتنهام هوتسبير يدرس إمكانية التعاقد مع المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو، لاعب تشيلسي البالغ من العمر 27 عامًا، في خطوة قد تشعل أجواء الميركاتو داخل العاصمة لندن.

التقارير أوضحت أن إدارة السبيرز تبحث عن إضافة هجومية كبيرة تدعم مشروع المدرب في الموسم المقبل، وترى في نكونكو خيارًا مثاليًا بفضل خبراته في الدوري الإنجليزي وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي.

ورغم أن اللاعب عانى من الإصابات منذ انتقاله إلى تشيلسي، فإن جودته الفنية وإمكانياته التهديفية والإبداعية تجعل منه هدفًا جذابًا لتوتنهام، الذي يسعى لبناء خط هجوم قوي قادر على منافسة الكبار في البريميرليج ودوري أبطال أوروبا.

تشيلسي من جانبه لم يبدِ حتى الآن موقفًا واضحًا من مستقبل نكونكو، خاصة وأن بيعه لمنافس مباشر قد يكون قرارًا حساسًا، لكنه قد ينظر في العروض إذا كانت مغرية ماليًا وتمنحه فرصة للتحرك في السوق.

وبين رغبة توتنهام في خطف نجم هجومي من غريمه التقليدي، وحذر تشيلسي في التعامل مع ملف اللاعب، تبقى صفقة نكونكو مرشحة لتكون من أكثر الملفات سخونة في الميركاتو الإنجليزي.