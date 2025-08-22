نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتنهام يطارد موهبتين صاعدتين.. أكليوش الفرنسي ونيكو باز الأرجنتيني على رادار السبيرز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة تليجراف أن نادي توتنهام هوتسبير يراقب عن قرب موهبتين بارزتين في سوق الانتقالات، حيث أبدى اهتمامه بالتعاقد مع الفرنسي ماغنيس أكليوش، لاعب الوسط الهجومي البالغ من العمر 23 عامًا في صفوف موناكو وكومو الإيطالي، إلى جانب الأرجنتيني الدولي نيكو باز، صاحب الـ20 عامًا.

التقارير أوضحت أن إدارة السبيرز تسعى لدعم خط الوسط الهجومي بخيارات شابة قادرة على صناعة الفارق على المدى الطويل، في إطار خطة النادي لتجديد دماء الفريق ومنحه مزيدًا من المرونة الهجومية.

أكليوش لفت الأنظار في الدوري الفرنسي والإيطالي بفضل مهاراته العالية وقدرته على خلق الفرص، بينما يُعد نيكو باز أحد أبرز الأسماء الصاعدة في الكرة الأرجنتينية، وهو ما يجعله هدفًا لعدد من الأندية الأوروبية الكبرى.

توتنهام يأمل أن يتمكن من حسم واحدة على الأقل من الصفقتين، خاصة أن المنافسة لن تكون سهلة في ظل اهتمام أندية أخرى بالثنائي، لكن النادي اللندني يرى أن الجمع بين الموهبة الفرنسية والأرجنتينية قد يمنح مشروعه الهجومي دفعة قوية نحو المستقبل.