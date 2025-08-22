نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال بيتيس يترقب قرار مانشستر يونايتد بشأن أنتوني.. الجناح البرازيلي على رادار الليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت صحيفة الديلي ميل أن نادي ريال بيتيس الإسباني ما زال متمسكًا بأمل التعاقد مع الجناح البرازيلي أنتوني، لاعب مانشستر يونايتد البالغ من العمر 25 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

التقارير أشارت إلى أن إدارة بيتيس وضعت الكرة الآن في ملعب مانشستر يونايتد، حيث تنتظر النادي الإنجليزي ليحسم قراره النهائي بخصوص مستقبل اللاعب، الذي لم ينجح حتى الآن في إقناع جماهير "أولد ترافورد" بالمستوى المنتظر منذ انتقاله من أياكس مقابل صفقة ضخمة.

ريال بيتيس يرى في أنتوني إضافة هجومية مهمة تمنح الفريق حلولًا هجومية متنوعة في الدوري الإسباني وأوروبا، لكنه في الوقت نفسه يدرك صعوبة إتمام الصفقة ما لم يبدِ مانشستر يونايتد مرونة في المفاوضات سواء عبر إعارة مع خيار الشراء أو تخفيض المطالب المالية.

وبين رغبة اللاعب في استعادة بريقه عبر تجربة جديدة، وتردد مانشستر يونايتد في الاستغناء عنه نهائيًا، يبقى مستقبل أنتوني معلقًا بقرار إدارة النادي الإنجليزي في الأيام القادمة.