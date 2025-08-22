نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمولة ضخمة تهدد انتقال سانشو إلى روما.. مستقبل الصفقة في يد وكيل اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية أن آمال نادي روما في التعاقد مع الجناح الإنجليزي جادون سانشو، لاعب مانشستر يونايتد البالغ من العمر 25 عامًا، قد تتوقف على موقف وكيل اللاعب بشأن قيمة العمولة المطلوبة.

عمولة ضخمة تهدد انتقال سانشو إلى روما.. مستقبل الصفقة في يد وكيل اللاعب

التقارير أوضحت أن وكيل سانشو يشترط الحصول على 10 ملايين يورو (8.6 مليون جنيه إسترليني) كعمولة لإتمام الصفقة، وهو ما يعتبره مسؤولو روما رقمًا مبالغًا فيه قد يعرقل المفاوضات الجارية مع مانشستر يونايتد.

روما يرى في سانشو صفقة هجومية كبرى يمكن أن تعيد للفريق بريقه الأوروبي، خاصة مع قدرته على شغل مراكز متعددة في الخط الأمامي، لكن إدارة النادي الإيطالي تضع سقفًا صارمًا للنفقات بما يتوافق مع قواعد اللعب المالي النظيف.

أما مانشستر يونايتد فيبدو منفتحًا على بيع اللاعب، الذي لم يتمكن من إثبات نفسه بشكل كامل مع الفريق الإنجليزي منذ قدومه من بوروسيا دورتموند، ما يجعل تخفيض مطالب وكيل أعماله هو العامل الحاسم في تحديد وجهته المقبلة.

وبين رغبة سانشو في استعادة مسيرته عبر تجربة جديدة في الدوري الإيطالي، وحرص روما على عدم الدخول في أعباء مالية إضافية، تبقى العمولة الضخمة العقبة الأخيرة أمام إتمام الصفقة.