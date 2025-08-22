نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيفرتون يخطط لصفقة مفاجئة من مانشستر سيتي.. ناثان آكي على رادار التوفيز لتدعيم الدفاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة الديلي ميل أن نادي إيفرتون أبدى اهتمامه بالتعاقد مع المدافع الهولندي ناثان آكي، لاعب مانشستر سيتي البالغ من العمر 30 عامًا، وذلك في إطار مساعي الفريق لتعزيز خطه الخلفي استعدادًا للموسم الجديد.

إيفرتون، الذي عانى دفاعيًا في أكثر من مناسبة خلال الموسم الماضي، يرى في آكي خيارًا مثاليًا بفضل خبراته الكبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز وقدرته على شغل أكثر من مركز سواء كقلب دفاع أو ظهير أيسر.

مانشستر سيتي من جانبه لم يحسم موقفه النهائي بعد بشأن مستقبل اللاعب، خاصة أن المدرب بيب جوارديولا يعتمد عليه كعنصر مهم في منظومة التدوير داخل الفريق، لكنه قد يدرس العرض إذا كان مناسبًا من الناحية المالية ويسمح للنادي بالتحرك في السوق.

صفقة آكي إن تمت ستكون بمثابة تدعيم قوي لصفوف إيفرتون ورسالة واضحة عن نية النادي في بناء فريق أكثر صلابة وقدرة على المنافسة في البريميرليج الموسم المقبل.