نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يفتح الباب أمام رحيل هويلوند.. نابولي يترقب على أمل صفقة إعارة مع خيار الشراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو أن نادي مانشستر يونايتد أبلغ إدارة نابولي باستعداده لبحث جميع الصيغ الممكنة لرحيل مهاجمه الدنماركي راسموس هويلوند، البالغ من العمر 22 عامًا.

ووفقًا للتقارير، فإن "الشياطين الحمر" منفتحون على إعارة اللاعب خلال الموسم المقبل، مع تضمين بند خيار أو حتى إلزامية الشراء في العقد، وهو ما يمنح نابولي مرونة كبيرة في التفاوض.

خطوة مانشستر يونايتد تأتي في وقت يبحث فيه النادي عن حلول هجومية جديدة، بعد موسم متذبذب لمهاجمه الشاب الذي لم ينجح في تقديم المستويات المنتظرة بشكل ثابت رغم موهبته الكبيرة. في المقابل، يرى نابولي في هويلوند خيارًا مثاليًا لدعم خط هجومه بعد التغييرات التي شهدتها صفوف الفريق في الفترة الأخيرة.

المحادثات بين الطرفين مرشحة للتسارع خلال الأيام المقبلة، خاصة مع رغبة اللاعب نفسه في الحصول على دقائق لعب أكثر وفرصة لاستعادة الثقة عبر تجربة جديدة في الدوري الإيطالي، الذي قد يمنحه أجواء أكثر ملاءمة للتطور.