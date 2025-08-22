نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيوكاسل يطارد المهاجم النرويجي ستراند لارسن.. وولفرهامبتون في معركة للحفاظ على نجم الهجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة Express and Star أن نادي وولفرهامبتون يواجه معركة قوية للحفاظ على مهاجمه النرويجي يورجن ستراند لارسن، البالغ من العمر 25 عامًا، في ظل اهتمام متصاعد من جانب نيوكاسل يونايتد.

نيوكاسل يطارد المهاجم النرويجي ستراند لارسن.. وولفرهامبتون في معركة للحفاظ على نجم الهجوم

التقارير أوضحت أن "الماجبيز" يستعدون لتقديم عرض ضخم تبلغ قيمته نحو 60 مليون جنيه إسترليني لضم المهاجم، الذي لفت الأنظار في الدوري الإنجليزي بفضل قدراته التهديفية وقوته البدنية الواضحة في خط الهجوم.

وولفرهامبتون يدرك أهمية اللاعب باعتباره أحد الأوراق الأساسية في تشكيلته، لكنه في الوقت ذاته قد يواجه ضغوطًا مالية تجعله يفكر في العرض إذا وصل إلى الحد المطلوب. وفي المقابل، يرى نيوكاسل أن التعاقد مع ستراند لارسن سيكون خطوة مهمة لتعويض أي رحيل محتمل في الخط الأمامي، خاصة مع الجدل المستمر حول مستقبل السويدي ألكسندر إيزاك.

الساعات المقبلة قد تشهد تطورات مثيرة، حيث سيكون على وولفرهامبتون اتخاذ قرار حاسم بين التمسك بالهداف النرويجي أو قبول العرض المالي الكبير والدخول سريعًا في سوق الانتقالات للبحث عن بديل.