نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يجهّز عرضًا ضخمًا جديدًا لضم إيزاك.. نيوكاسل يستعد لمعركة الـ130 مليون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل فصول الصراع بين ليفربول ونيوكاسل حول مستقبل المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، البالغ من العمر 25 عامًا، في واحدة من أكثر صفقات الميركاتو سخونة هذا الصيف.

ووفقًا لموقع Teamtalk، يستعد نيوكاسل لعودة ليفربول إلى طاولة المفاوضات بعرض جديد تتراوح قيمته ما بين 120 و130 مليون جنيه إسترليني، بعدما رفض النادي في وقت سابق عرضًا أوليًا تجاوز حاجز الـ100 مليون.

نيوكاسل لا يزال متمسكًا بموقفه الصارم، حيث يقدّر نجمه السويدي بقيمة لا تقل عن 150 مليون جنيه إسترليني، بينما يضغط إيزاك من جانبه من أجل خوض تجربة جديدة مع "الريدز"، في ظل رغبته الواضحة بالرحيل وتوتر العلاقة مع إدارة ناديه.

ليفربول من جانبه يسعى لإضافة مهاجم من الطراز العالمي يعوض الفراغ في خط المقدمة ويمنح الفريق قوة هجومية إضافية، خصوصًا بعد تراجع أرقام بعض نجومه مؤخرًا. وفي المقابل، يواجه نيوكاسل تحديًا كبيرًا يتمثل في الحفاظ على أحد أهم لاعبيه أو القبول بالعرض الضخم وإيجاد بديل سريع قبل غلق سوق الانتقالات.

الأنظار تتجه الآن إلى الساعات القادمة، حيث ينتظر أن تحسم المفاوضات مستقبل إيزاك، إما بالبقاء في ملعب "سانت جيمس بارك"، أو بالانتقال إلى "آنفيلد" في صفقة قد تُسجَّل كواحدة من الأضخم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.