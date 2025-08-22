نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب ليفربول يضع 3 شروط لضم ألكسندر إيزاك وإدارة النادي تستعد لعرض ضخم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد المدرب الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول شروط انتقال المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك من نيوكاسل إلى صفوف الريدز، بعدما أبدى اللاعب رغبته العلنية في ارتداء قميص النادي عقب توتر علاقته مع فريقه الحالي.

وأوضح سلوت أن أي صفقة جديدة يجب أن تتوافق مع ثلاثة معايير أساسية وهي: أن تكون قيمتها المالية مناسبة، وأن يشغل اللاعب مركزًا يحتاجه الفريق، إلى جانب رغبة اللاعب القوية في الانضمام، وهي الشروط التي تنطبق على حالة إيزاك في ظل حاجة ليفربول لمهاجم ثانٍ بجانب إيكيتيكي بعد رحيل داروين نونيز.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن إدارة ليفربول تستعد لتقديم عرض مالي قياسي يبلغ 150 مليون جنيه إسترليني الأسبوع المقبل لحسم الصفقة، بينما ستحدد الأيام المقبلة مصير انتقال المهاجم السويدي إلى قلعة أنفيلد.