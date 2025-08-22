نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجزيرة يواجه الشارقة بحثًا عن أول فوز في الدوري الإماراتي بمشاركة النني وإبراهيم عادل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق الجزيرة الإماراتي، الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري محمد النني وإبراهيم عادل، ضيفًا على الشارقة في الجولة الثانية من الدوري الإماراتي للمحترفين.

وذلك في المباراة المقرر إقامتها اليوم الجمعة على ملعب الشارقة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وتأتي المواجهة لتكون الأولى للفريق تحت القيادة المؤقتة للمدربين حمزة سرار ونيل جون تايلر، بعد رحيل المدرب المغربي الحسين عموته عقب الخسارة من خورفكان في الجولة الافتتاحية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويأمل إبراهيم عادل في تسجيل ظهوره الأول بالأهداف مع الجزيرة بعد انتقاله من بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، فيما يسعى محمد النني لتسجيل أول أهدافه هذا الموسم، بينما يطمح الفريق لحصد أول انتصاراته بالدوري بعد البداية غير الموفقة أمام خورفكان.