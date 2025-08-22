نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغييرات كبيرة في دفاع الأهلي أمام غزل المحلة بسبب الغيابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لإجراء تعديلات واسعة في خطه الخلفي خلال مواجهة غزل المحلة المقررة مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، في ظل غياب عدد من العناصر الأساسية عن الفريق.

وكان الثنائي ياسر إبراهيم وياسين مرعي قد شكلا قلب الدفاع في المباراة الافتتاحية للأهلي بالدوري، قبل أن يغيب ياسر عن اللقاء الثاني أمام فاركو ليشارك أشرف داري بجوار مرعي، إلا أن الفريق الأحمر سيفتقد في مباراته المقبلة كلًا من ياسر إبراهيم وياسين مرعي ومحمد شكري بداعي الإصابة.

‏ ويفاضل المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو بين الثنائي أحمد رمضان بيكهام وأشرف داري ومعهما مصطفى العش لاختيار اثنين منهم لتولي مهمة قلب الدفاع، مع احتمالية الاستعانة بالعش في مركز الظهير الأيسر حال الحاجة لذلك لقدرته على اللعب بالقدم اليسرى.

‏وعلى مستوى الأطراف الدفاعية، يدرس الجهاز الفني عودة أحمد نبيل كوكا للجبهة اليسرى على أن يتولى كريم فؤاد قيادة الجبهة اليمنى، أو استمرار فؤاد في الجهة اليسرى مع إسناد الجبهة اليمنى لعمر كمال، فيما يبقى الثنائي بيكهام وداري الأقرب لقيادة قلب الدفاع في مواجهة المحلة.