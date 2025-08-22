نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يمدد موعد سداد اشتراكات كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تمديد الموعد النهائي لسداد اشتراكات الأندية الراغبة في المشاركة ببطولة كأس مصر للموسم الرياضي 2025-2026.

ليكون يوم الاثنين 25 أغسطس 2025 بدلًا من 18 أغسطس، وذلك وفق بيان رسمي صدر بتاريخ 25 مايو الماضي، في إطار القواعد المنظمة لقيد وانتقالات اللاعبين ورسوم ومواعيد المسابقات للموسم الجديد.

وفي سياق متصل، أقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة فصل البطاقات الصفراء والحمراء في كل مسابقة على حدة بحيث يتم تطبيق الإيقافات في نفس البطولة فقط، منعًا للالتباس الذي كان يحدث سابقًا.

كما أعلنت الرابطة توقيع غرامات مالية متدرجة على لاعبي الدوري الممتاز تبدأ من 1000 جنيه عند الحصول على الإنذار الأول، وترتفع إلى 2500 جنيه للثاني، وتصل إلى 5000 جنيه عند الإنذار الثالث.