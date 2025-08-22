نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة في الجولة الرابعة من الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة غزل المحلة المقرر لها السادسة مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري الممتاز.

حيث استأنف الفريق تدريباته الجماعية اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش قبل الدخول في معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة المنصورة القريبة من المحلة الكبرى حتى موعد اللقاء.



‏

‏ وكان الأهلي قد حقق أول انتصار له تحت قيادة الإسباني خوسيه ريبيرو بالفوز على فاركو برباعية مقابل هدف في الجولة الثانية، بعدما فشل في تحقيق الفوز خلال 4 مباريات متتالية، منها 3 مباريات في كأس العالم للأندية 2025 اكتفى خلالها بتعادلين وهزيمة، إضافة إلى تعادله 2-2 مع مودرن سبورت في افتتاحية الدوري.

‏

‏ورفع الفريق الأحمر رصيده بذلك إلى 4 نقاط في المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد فاركو عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.

‏

‏ومن المقرر أن تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وغزل المحلة بصحبة استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية، وذلك بعد أن أسفرت قرعة الدوري لموسم 2025-2026 عن راحة للأهلي في الجولة الثالثة قبل مواجهة غزل المحلة في الجولة الرابعة.