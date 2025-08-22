نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين في كأس الخليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب الجماهير المصرية انطلاق مشوار منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 في بطولة كأس الخليج للشباب، والتي تستضيفها مدينة أبها السعودية خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 9 سبتمبر المقبل.

حيث يبدأ الفراعنة الصغار مبارياته بمواجهة المنتخب العماني يوم الجمعة 29 أغسطس على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

ووفقًا للجدول المعلن، يلتقي المنتخب الوطني مع العراق يوم الإثنين 1 سبتمبر على ملعب مدينة الأمير عبد العزيز الرياضية، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة البحرين يوم الخميس 4 سبتمبر على ملعب مدينة ضمك.

وكانت بعثة المنتخب الوطني تحت 17 عامًا قد توجهت إلى السعودية برئاسة وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد، وتضم الجهاز الفني بقيادة أحمد الكاس المدير الفني، ومعه محمد إبراهيم مدربًا عامًا، وأحمد فوزي مدربًا لحراس المرمى، ووليد مهدي مديرًا إداريًا، وسالم حنيش محللًا للأداء، وعبدالرحمن عيسى مدربًا للأحمال.

إلى جانب الجهاز الطبي والإداري المكون من عمرو طه طبيب الفريق، ومحمد الشيشتاوي أخصائي العلاج الطبيعي، ومحمد السيد مسؤول التدليك، وشريف نعيم مسؤول المهمات.