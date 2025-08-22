نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر جماهير كرة القدم موعد انطلاق مباريات اليوم الجمعة الموافق 22 أغسطس الجاري، في الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري الإسباني في موسمه الجديد 2025-2026.

موعد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ريال بيتيس ضد ديبورتيفو ألافيس، الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

ويحتل فريق ريال بيتيس المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد نقطة واحدة، بينما يتواجد ديبورتيفو ألافيس في المركز السادس برصيد 3 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة ألافيس ضد ريال بيتيس

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الوحيد لبث مباريات بطولة الدوري الإسباني، وسيتم إذاعة مباراة ريال بيتيس ضد ألافيس عبر قناة beIN Sports 1HD.