نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام مساء اليوم الجمعة الموافق 22 أغسطس الجاري، مبارايات قوية في الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد 2025-2026

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

تشيلسي ضد وست هام يونايتد، الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي، على ملعب لندن.

ويحتل فريق تشيلسي المركز الحادي عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي برصيد نقطة واحدة، بينما يقع وست هام يونايتد، في المركز التاسع عشر دون نقاط.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وستنقل مباراة تشيلسي ضد وست هام يونايتد عبر قناة beIN Sports 1HD.