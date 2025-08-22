نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر ريان: المصري منافس الأهلي على الدوري ثم الزمالك وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، عن سباق المنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم.

وقال ياسر ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "المصري البورسعيدي منافس قوي على لقب الدوري المصري، وسيكون المنافس الأول بعد الأهلي ثم يأتي الزمالك وبيراميدز".

وأضاف: "على بيراميدز أن يركز على الموسم الحالي، وينسى ما حققه في الموسم الماضي لأن أداء بعض للاعبين متراجع، ومن وجهة نظري عصبية مدرب بيراميدز أصبحت تؤثر على اللاعبين.

وأكمل: "عمر الساعي لاعب جيد وسعيد بخروجه على سبيل الإعارة للحصول على فرصة أكبر للمشاركة، وأعتقد أنه لم يستغل فرصة تواجده في الأهلي".

واختتم حديثه قائلًا:" لاعبي الأهلي خافوا من تكرار سيناريو مباراة مودرن ضد فاركو، لذالك حقق الفربق نتيجة كبيرة وعلى امام عاشور عدم الاستعجال في العودة وان ينتظر حتى يتعافى نهائيا من الإصابة ثم المشاركة كاملة".