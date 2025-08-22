نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكاف يكلف حكم مصري بإدارة قمة السنغال والكونغو في ربع نهائي الشان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تعيين الحكم الدولي المصري محمود ناجي لإدارة مواجهة قوية بين منتخبي السنغال والكونغو في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين "الشان".

ويأتي ذلك في خطوة تعكس ثقة الكاف في الكوادر التحكيمية المصرية ومكانتها على الساحة القارية. ويعاون ناجي في إدارة اللقاء الجزائري عادل آبان كمساعد أول، وغيلان بونغيلي نيلا كمساعد ثانٍ.

بينما يتولى الجزائري لطفي بكواسة مهمة الحكم الرابع، فيما يقود الجزائري لحلو بن براهم غرفة تقنية الفيديو "الفار" بمساعدة حكم من جنوب إفريقيا.

‏

‏ومن المقرر أن يقام اللقاء المرتقب على استاد مانديلا في العاصمة الأوغندية كامبالا يوم السبت 23 أغسطس الجاري عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.