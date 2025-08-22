نجم مغربي جديد ينضم إلى البريميرليغ

نجم مغربي جديد ينضم إلى البريميرليغأعلن بورنموث المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، الخميس، تعاقده مع المهاجم الدولي المغربي أمين عدلي لمدة خمسة أعوام، قادمًا من باير ليفركوزن الألماني.

وذكر النادي في بيان أن عدلي وقّع على عقد سيمتد حتى 2030، لافتًا إلى أن اللاعب كان متعاقدًا مع ناديه الألماني حتى عام 2028.

وقد بدأ المهاجم المغربي مسيرته الاحترافية مع نادي تولوز عام 2019، قبل أن انضمامه إلى باير ليفركوزن عام 2021، حيث شارك في 143 مباراة سجّل خلالها 23 هدفًا وقدّم 25 تمريرة حاسمة، كما أحرز معه ثنائية الدوري والكأس في موسم 2023 - 2024 تحت قيادة المدرب الإسباني شابي ألونسو.

ويتطلع بورنموث للوصول إلى مركز متقدم في الموسم الجديد 2025 - 2026 بعدما عانى الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، حيث تواجد في المركز التاسع برصيد 56 نقطة.