نجم الزمالك السابق: ألفينا يذكرني بـ دوجلاس كوستا لاعب يوفنتوس السابق

أحمد جودة - القاهرة - تحدث رامي سعد نجم نادي الزمالك السابق. عن فوز الفارس الأبيض أمام مودرن سبورت في دوري نايل.

وقال رامي سعد خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور: "أداء الزمالك منذ البداية كان قوي للغاية، وهذا منح الأبيض الأفضلية على مودرن سبورت، بالإضافة إلى تسجيل هدفًا مبكرًا".

وواصل: "الضغط العالي وتقارب الخطوط كان أبرز إيجابيات نادي الزمالك أمام مودرن سبورت وتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط".

وتابع: "عبد الله السعيد كان همزة الوصل في أداء الزمالك أمام مودرن سبورت، وشيكو بانزا لاعب جيد ولكنه يحتاج لزيادة العامل البدني ولكنه يقدم أداءً جيدًا”.

وشدد: "أفضل تواجد عبدالله السعيد بشكل أساسي ولاعبي الزمالك يبحثون عنه في الملعب ويثقون فيه".

واختتم: "ألفينا لاعب هائل ويذكرني بدوجلاس كوستا اللاعب البرازيلي، ونجم يوفنتوس السابق".