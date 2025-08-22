الرياضة

نجم الأهلي السابق: أفضل تواجد عبد الله السعيد على مقاعد البدلاء ومشاركته في آخر نصف ساعة

أحمد جودة - القاهرة - تحدث ياسر ريان لاعب النادي الأهلي السابق، عن تألق عبد الله السعيد لاعب الزمالك وتألقه في الدوري المصري هذا الموسم.

وقال ياسر ريان في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ستاد المحور: "مباريات الدوري كلها صعبة والمتسويات متقاربة وهذا واضح بعد مرور 3 جولات من المسابقة".

وأضاف: "عبد الله السعيد محافظ على نفسه ويجعلني أنسى كبر سنه بسبب الأداء المميز الذي يقدمه، هو لاعب محترف ومستواه ثابت في كل الأندية التي لعب لها".

واختتم حديثه قائلًا: "أفضل تواجد عبد الله السعيد على مقاعد البدلاء ونزله في آخر نصف ساعة من المواجهة لأنه سيعطي أفضلية للزمالك".

