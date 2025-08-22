نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خوان بيزيرا رجل المباراة في فوز الزمالك على مودرن سبورت بثنائية مثيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام مودرن سبورت، التي أقيمت اليوم الخميس في مسابقة الدوري الممتاز.

وتسلم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة في أرضية الملعب، عقب انتهاء اللقاء مباشرة.

وفاز فريق الزمالك على نظيره مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.