نتيجة وملخص أهداف مباراة سموحة ضد زد في الدوري المصري

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، مع نظيره زد إيجابيا بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، في الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة سموحة ضد زد في الدوري

افتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول، اللاعب صامويل أمادي مهاجم فريق سموحة، هدف في شباك زد.

وأدرك اللاعب مصطفى سعد ميسي، نجم فريق زد هدف التعادل في مرمى سموحة، في الدقيقة 27، بعد تمريرة رائعة من زميله شادي حسين.

الـ VAR يعلنها.. ومصطفى سعد يتعادل لزد مع سموحة⚽ pic.twitter.com/1h1CmaiGks — ON Sport (@ONTimeSports) August 21, 2025

