إمام عاشور يطلب المشاركة في مباراة غزل المحلة

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن إمام عاشور لاعب النادي ، طلب المشاركة في مباراة الفريق ضد غزل المحلة في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "إمام عاشور عاد للتدريبات الإثنين الماضي ولكن اللاعب حسب مصادرنا غير جاهز بنسبة 100% ولكنه طلب الحصول على فرصة في مباراة غزل المحلة قبل وبيراميدز في الجولة الخامسة”.

واختتم:”الجهاز الفني أكد لإمام عاشور إن مشاركته من عدمها يتوقف على موقفه البدني والفني والطبي وإنه في حالة كان غير جاهز بنسبة 100% لن يشارك في المباراة”.
 

