نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل الإيجابي يحسم مباراة سموحة ضد زد في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، مع نظيره زد، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وانطلقت صافرة مباراة زد ضد سموحة، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

أحداث مباراة سموحة ضد زد في الدوري

بدأت أحداث الشوط الأول من المباراة، بمحاولات هجومية من جانب لاعبي فريق سموحة.

وسجل مبكرا في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول، اللاعب صامويل أمادي هدف التقدم في شباك زد.

ثم تمكن اللاعب مصطفى سعد ميسي، نجم فريق زد من تسجيل هدف التعادل في مرمى سموحة، في الدقيقة 27، بأسيست من شادي حسين.

ومع أحداث الشوط الثاني، حصل محمد شوقي مدرب فريق زد على بطاقة صفراء في الدقيقة 76 من على مقاعد البدلاء بسبب اعتراضه على حكم اللقاء.

وانتهت أحداث المباراة، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد زد إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط، بينما جاء سموحة في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط.

