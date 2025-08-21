نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والنصر في نهائي كأس السوبر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر البرتغالي خورخي جيسوس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق أهلي جدة يوم السبت القادم الموافق 23/8/2025 في لقاء ناري وحاسم بينهم بستاد هونج كونج ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

توقيت مباراة النصر ضد الأهلي

وتقرر أن تقام أحداث مباراة النصر والأهلي عصر بعد غد السبت في تمام الساعة 3:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 4:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل النصر المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: بوشل، سيماكان، مارتينيز، أيمن.

خط الوسط: بروزوفيتش، الخيبري، كومان.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، فيليكس، جابرييل.

بينما قد يدخل يايسله بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: ادوارد ميندي

خط الدفاع: دامز، بالعبيد، محمد، ديميرال.

خط الوسط: المولد، فرانك كيسي، رياض محرز.

خط الهجوم: الرشيدي، النابت، ايفان توني.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنصر

تردد قناة ثمانية

القمر: نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

