نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد النصر في نهائي كأس السوبر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره فريق أهلي جدة يوم السبت القادم الموافق 23/8/2025 في لقاء قوي وحاسم بينهم بستاد هونج كونج ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

موعد مباراة النصر ضد الأهلي

وستبدأ صافرة انطلاق مباراة النصر والأهلي عصر يوم السبت في تمام الساعة 3:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 4:00 بتوقيت أبوظبي.

كيف تأهل النصر والأهلي؟

وتأهل العالمي إلى النهائي بعد اكتساح نظيره الاتحاد بهدفين مقابل واحد بينما حقق الراقي فوز عريض على القادسية بنتيجة 5/1.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنصر

تردد قناة ثمانية

القمر: نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.