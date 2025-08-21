نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدافع إشبيلية ينتقل إلى باير ليفركوزن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي باير ليفركوزن وصيف بطل الدوري الألماني تعاقده مع المدافع الفرنسي لويك باد من إشبيلية بعقد يمتد لخمس سنوات.

وشهد ليفركوزن، الذي يبدأ موسمه في الدوري الألماني أمام هوفنهايم السبت المقبل، رحيل أكثر من ستة لاعبين خلال فترة الانتقالات، بما في ذلك المدافع جوناثان تاه وفلوريان فيرتز وصانع اللعب جرانيت تشاكا.

وفاز الفريق بالدوري والكأس المحليين في عام 2024.

وبدأ الدولي الفرنسي البالغ من العمر 25 عامًا مسيرته في لوهافر، كما أمضى فترة إعارة قصيرة مع نوتنغهام فورست قبل أن يقضي موسمين ونصف الموسم في إسبانيا مع إشبيلية الذي فاز معه بالدوري الأوروبي في عام 2023.