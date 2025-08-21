نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر ضد الأهلي في نهائي كأس السوبر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للقاء نظيره فريق أهلي جدة يوم السبت القادم الموافق 23 أغسطس الحالي في لقاء هام وحاسم بينهم بستاد هونج كونج ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

موعد مباراة النصر ضد الأهلي

وستنطلق صافرة بداية مباراة النصر والأهلي عصر السبت في تمام الساعة 3:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 4:00 بتوقيت أبوظبي.

كيف تأهل النصر والأهلي؟

وتأهل العالمي إلى النهائي بعد اكتساح نظيره الاتحاد بهدفين مقابل واحد بينما حقق الراقي فوز عريض على القادسية بنتيجة 5/1.