نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوندي يجدد عقده مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيبقى المدافع الدولي الفرنسي جول كوندي مع برشلونة حتى صيف عام 2030، وذلك بعدما وقّع عقدًا جديدًا مع ناديه الإسباني.

ووقّع المدافع، البالغ من العمر 26 عامًا الذي انضم لبرشلونة من إشبيلية في صيف عام 2022، عقدا جديدا تم الكشف عنه مؤخرًا، وذلك بعدما أثبت نفسه بوصفه واحدًا من أهم اللاعبين في الفريق.

وفي حديثه بعد توقيع العقد الجديد في نو كامب قال كوندي في حديث مع قناة برشلونة: «أنا سعيد للغاية ومسرور بتجديد عقدي، كان ذلك شيئًا سهلًا للغاية، لأن النادي وأنا كنا سعيدين للغاية بسهولة الأمور. أنا سعيد للغاية لأنني سأواصل مشواري مع هذا النادي، لذلك هي لحظة مميزة بالنسبة لي».

وبسؤاله حول توقعاته فيما تبقى من فترة عقده، قال: «أتوقع مزيدًا من اللحظات الممتعة مع الفريق ومع زملائي والجماهير».

وأضاف: «يمكننا مشاركة بعض الألقاب، وهذا دائمًا هدفنا حينما نبدأ الموسم، ونريد فقط الاستمتاع بلعب كرة قدم جيدة، والجماهير تستمتع بطريقة لعب الفريق، وكذلك جلب الألقاب، لأنه في النهاية تلك هي الطريقة التي نتذكر بها الفرق واللاعبين».

وكان كوندي، الذي بدأ مسيرته مع بوردو الفرنسي، قد شارك في 142 مباراة حتى الآن مع برشلونة، ويسعى إلى معادلة رقم مواطنه إريك أبيدال صاحب الـ193 مشاركة مع الفريق، ليصبح بذلك أكثر لاعب فرنسي مثّل الفريق.

وقال في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: «في كل مرة أرتدي فيها قميص الفريق أبذل قصارى جهدي، سيكون من الرائع تحطيم رقم أبيدال».