سبب استبعاد نجم الزمالك من مباراة مودرن سبورت

أحمد جودة - القاهرة - خاض محمد السيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة قبل انطلاق مباراة مودرن سبورت المقرر لها بعد قليل في مسابقة الدوري.

يأتي ذلك بعد قرار البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك باستبعاد محمد السيد من قائمة الفريق لخوض مباراة مودرن سبورت.

وأدى اللاعب التدريبات التأهيلية تحت قيادة ماريو تومليانوفيتش مخطط الأحمال بالفريق.

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على مودرن سبورت في التاسعة مساء اليوم الخميس على ستاد هيئة قناة السويس، في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

