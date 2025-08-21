نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يُفاضل بين مهاجمَين أجنبيين لتعويض رحيل وسام أبو علي في انتقالات يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت إدارة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في المفاضلة بين ثنائي هجومي أجنبي للتعاقد مع أحدهما في انتقالات يناير المقبلة، لتدعيم خط الهجوم بعد رحيل وسام أبو علي.

الأهلي يُفاضل بين مهاجمَين أجنبيين لتعويض رحيل وسام أبو علي في انتقالات يناير

وأكد مصدر أن الثنائي الهجومي الذي يفاضل الأهلي بينهما يلعبان في أوروبا ويتمتعان بقدرات مهارية وفنية مميزة.

ولقي الثنائي إشادة من الإسباني خوسية ريبيرو، المدير الفني للفريق، وكذلك لجنة التخطيط للكرة، ويعكف الأهلي على المفاضلة بينهما لاختيار أحدهما للتعاقد معه.

وكان ريبيرو قد طلب تدعيم هجوم الفريق في يناير لتعويض رحيل وسام أبو علي الذي احترف بصفوف كولومبوس الأمريكي.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غدا الجمعة، استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الإثنين المقبل على ملعب الأخير، حيث يخوض الفريق مرانه غدا الجمعة والسبت والأحد على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة غزل المحلة قبل السفر للدخول في معسكر مغلق حتى موعد المباراة.