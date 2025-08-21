نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري نايل| المقاولون يفشل في تخطي الحدود ويكتفي بالتعادل داخل ملعبه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استضاف ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، مواجهة اليوم في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك بين فريق المقاولون العرب ونظيره حرس الحدود.

شوط أول متواضع فنيا

جاء شوط المباراة الأول بسيطرة لصالح أصحاب الأرض فريق المقاولون العرب، ولكن دون تهديد حقيقي على مرمى الحارس محمود الزنفلي حارس مرمى فريق حرس الحدود.

وانتهت أحداث شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي دون أهداف بين الفريقين، بعد تضاؤل الهجمات على مرمى الفريقين.

تألق الزنفلي ينقذ الحدود

شهدت شوط المباراة الثاني العديد من الفرص الخطيرة لصالح أصحاب الأرض، وبدأت الفرص الحقيقية عند الدقيقة 65، عن طريق رأسية المدافع محمد حامد، ولكن نجح الحارس محمود الزنفلي في التصدي للكرة وتحويلها خارج العارضة والقائمين.

جاءت رياح المباراة بعكس ما تشتهي سفن حرس الحدود، حيث أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعب محمد بيومي، بعد الاعتراض على الحصول على البطاقة الصفراء.

كاد اللاعب محمد حامد أن يسجل الهدف الأول لفريقه من ضربة رأسية من جديد، ولكن كان الزنفلي لهجمات المقاولون بالمرصاد.

كانت أخطر فرص المقاولون العرب في الدقيقة 77، عن طريق اللاعب عبد الرحمن سمانة، بعد تسديد كرة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لفريق الحدود.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى نقطتين في المركز الثامن عشر، بينما ارتفع رصيد الحدود للنقطة الرابعة، ليحتل المرتبة التاسعة من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.