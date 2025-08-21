نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدباغ وألفينا أساسيان في تشكيل الزمالك لمواجهة مودرن سبورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة مودرن سبورت، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الخميس على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

محمد صبحي.

محمود بنتايج.

محمود حمدي " الونش".

حسام عبد المجيد.

عمر جابر.

محمد شحاتة.

ناصر ماهر.

عبد الله السعيد.

شيكو بانزا.

عدي الدباغ.

خوان ألفينا بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وأحمد فتوح وصلاح مصدق ومحمد إسماعيل ونبيل عماد دونجا وسيف جعفر وآدم كايد وأحمد شريف وناصر منسي.

