بعد فشل صفقة إيزي.. توتنهام يلاحق لاعب مانشستر سيتي

حول نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي اهتمامه إلى سافينيو لاعب مانشستر سيتي وذلك بعدما فقد فرصة التعاقد مع إيبرتشي إيزي، وإذ ينوي تقديم 80 مليون جنيه إسترليني للتعاقد معه وفقًا لمصادر إعلامية.



وكان توتنهام قريبا من التعاقد مع إيزي بعدما توصل إلى اتفاق مع كريستال بالاس الأربعاء على انتقاله مقابل 60 مليون جنيه إسترليني مع إضافات قيمتها 7.5 مليون جنيه إسترليني، وكان الاتفاق ساريا حتى خطف أرسنال اللاعب الدولي الإنجليزي.

وكان من المفترض أن يملأ إيزي الفراغ الذي تركه جيمس ماديسون الذي تعرض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، وسيغيب عن الفريق لبقية الموسم، لكن توماس فرانك المدير الفني عليه الان ان يحول اهتمامه إلى مكان آخر.



وانطلقت المفاوضات بين توتنهام ومانشستر سيتي يوم 11 أغسطس الجاري حول التعاقد مع سافينيو الذي شارك في 48 مباراة وصنع 13 هدفا في موسمه الأول بملعب "الاتحاد".

وبينما هدأت وتيرة المفاوضات حول انتقال إيزي خلال الاسبوع الماضي، لازال سافينيو هدفا للفريق اللندني، وذكرت تقارير في البرازيل أن النادي يجهز عرضا قيمته 80 مليون جنيه إسترليني.



وحقق فرانك بداية قوية مع توتنهام، حيث قدم أداء رائعا في المباراة التي خسرها أمام باريس سان جيرمان في نهائي كأس السوبر الأوروبي، ثم فاز على بيرنلي 3-صفر في بداية الدوري الإنجليزي، لكن الشهر المقبل سيشهد تحديا للفريق يتمثل في دوري أبطال أوروبا.

ومع غياب ماديسون لفترة طويلة وكذلك ديان كولوسفيسكي على المدى القريب، يحتاج المدرب الدنماركي لتعزيزات هجومية وقد تتسارع المفاوضات حول سافينيو في الأيام المقبلة، خاصة وأن هناك مباراة بين الفريقين في ملعب "الاتحاد" السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.