نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يحتفظ بمدافعه الفرنسي كوندي حتى 2030 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



سيبقى المدافع الدولي الفرنسي جولي كوندي مع برشلونة، بطل الدوري الإسباني، حتى صيف عام 2030 وذلك بعدما وقع على عقد جديد مع ناديه الإسباني يوم الأربعاء.

وانضم المدافع البالغ من العمر 26 عامًا إلى برشلونة في صيف 2022 قادمًا من مواطنه إشبيلية، وثبّت نفسه كأحد الركائز الأساسية في الفريق.

وقال كوندي لقناة النادي الرسمية عقب توقيعه على العقد الجديد: سعيد للغاية ومسرور بتجديد عقدي، كان ذلك شيئا سهلا للغاية لأني والنادي كنا سعداء للغاية بسهولة الأمور.

وبسؤاله حول توقعاته فيما تبقى من فترة عقده: أتوقع المزيد من اللحظات الممتعة مع الفريق ومع زملائي والجماهير.

وأضاف: يمكننا مشاركة بعض الألقاب وهذا دائما هدفنا حينما نبدأ الموسم، ونريد فقط الاستمتاع بلعب كرة قدم جيدة والجماهير تستمتع بطريقة لعب الفريق وكذلك جلبه للألقاب لأنه في النهاية تلك هي الطريقة التي نتذكر بها الفرق واللاعبين.

وشارك كوندي في 142 مباراة حتى الآن مع برشلونة ويسعى لمعادلة رقم مواطنه إريك أبيدال صاحب الـ193 مشاركة مع الفريق ليصبح بذلك أكثر لاعب فرنسي مثل "البلوغرانا".