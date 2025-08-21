نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعارة نجم الاتحاد إلى الدوري البلجيكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الاتحاد موافقته على إعارة اللاعب مروان الصحفي إلى نادي رويال أنتويرب البلجيكي لمدة موسم واحد بنظام الإعارة؛ في خطوة تهدف إلى صقل موهبة اللاعب عبر تجربة احترافية خارجية جديدة.

وأوضح النادي أن انتقال الصحفي يأتي ضمن البرامج والخطط الموضوعة لتطوير المواهب الشابة ودعمها، بما ينعكس إيجابًا على مستوياتها الفنية ويخدم في الوقت ذاته أهداف النادي ورؤية الرياضة السعودية المستقبلية.

ويعدّ الصحفي من الأسماء الواعدة في كرة القدم السعودية، حيث ينتظر أن تسهم هذه التجربة الأوروبية في تطوير إمكاناته، ومنحه خبرة إضافية على المستويين الفني والاحترافي.