الرياض - كتبت رنا صلاح - حصل مصطفى عبد الحي على ذهبيتين وفضية في منافسات وزن 94 كجم خلال بطولة أفريقيا لرفع الأثقال المقامة في أكرا، وحقق جني جودة ثلاث ذهبيات في منافسات وزن 86 كجم ضمن بطولة أفريقيا للشباب والناشئين في الخطف والكلين والمجموع. كما انتزعت شمس محمد ثلاث ذهبيات في منافسات وزن فوق 86 كجم، بينما حقق أشرف صابر ثلاث ذهبيات في وزن 88 كجم ضمن نفس البطولة في الخطف والكلين والمجموع.

مصطفى عبد الحي يحقق ذهبين وفضية في وزن 94 كجم ببطولة أفريقيا للأثقال

نجح علي عبد الراضي في الفوز بثلاث ذهبيات بوزن 79 كجم تحت 17 سنة في الخطف والكلين والمجموع، محققاً رقماً أفريقياً جديداً إضافة إلى ثلاث فضيات في منافسات تحت 20 سنة، وحصدت سندس محمود ثلاث فضيات في وزن 77 كجم تحت 17 سنة في الخطف والكلين والمجموع، مع ثلاث ذهبيات في منافسات تحت 20 سنة.

أما صادق محمود فقد حقق أربع ذهبيات في الخطف والمجموع، وفضيتين في الكلين ضمن منافسات وزن 65 كجم ببطولة أفريقيا للناشئين والشباب المقامة في أكرا، ونجحت هاجر أمين لاعبة منتخب رفع الأثقال في الحصول على ذهبيات وزن 53 كجم.

وفي سياق التنظيم الإداري، أرسل مسئولوا اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمد عبد المقصود خطاباً إلى الهيئات يفيد بانتهاء فترة قيد واستبدال اللاعبين في الموسم الجديد يوم 31 أكتوبر المقبل، كما أخطر الاتحاد الأندية بضرورة سداد المديونيات في موعد أقصاه 30 سبتمبر.

وتأتي هذه التعليمات طبقاً للمادة 4 من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لرفع الأثقال، التي تشترط على جميع الهيئات المقيدة بالاتحاد سداد الاشتراك السنوي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية التي تبدأ من 1 يوليو 2025 وحتى 30 سبتمبر 2025، وأكد الاتحاد في خطابه أنه لن يتم تسجيل أو قيد أو استخراج بطاقات لاعبين لأي هيئة إلا بعد سداد الاشتراكات السنوية.