جماهير الزمالك تتحرك نحو الإسماعيلية لمؤازرة الفريق أمام مودرن سبورت

أحمد جودة - القاهرة - تحركت منذ قليل الحافلات التي خصصها مجلس إدارة نادي الزمالك لنقل جماهير القلعة البيضاء من أمام مقر النادي إلى مدينة الإسماعيلية لحضور مباراة مودرن سبورت في مسابقة الدوري الممتاز لمؤازرة الفريق في المباراة المرتقبة.

وحرص الدكتور حسام المندوه أمين صندوق الزمالك ومحمد طارق عضو المجلس على متابعة عملية استقلال الجماهير للحافلات وتحركها من أمام بوابة 5 للنادي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن سبورت في التاسعة مساء اليوم الخميس، على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.