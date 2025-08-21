نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر والد لامين يامال يرد على شائعات ارتباطه بالمغنية الأرجنتينية: "مجرد أمور أطفال" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عبّر منير نصراوي، والد نجم برشلونة الصاعد لامين يامال، عن استيائه من تداول أخبار تفيد بوجود علاقة عاطفية بين ابنه والمغنية الأرجنتينية نيكي نيكول، مؤكدًا أن ما يُثار حول هذا الموضوع لا يتجاوز كونه "أمور أطفال".

وفي تصريح لوكالة "يوروبا برس"، قال نصراوي: "لا أعرف من تكون نيكي نيكول، لم أرَ صورتها من قبل، ولا يمكنني التأكيد إن كانت تربطها علاقة بابني أم لا"، مضيفًا: "هذه أمور تافهة. لن أراقب ابني، فهو يستحق الخصوصية، ولن أتدخل في حياته الشخصية إلا إذا استدعى الأمر".

وكانت وسائل إعلام إسبانية قد أفادت مؤخرًا بوجود علاقة بين يامال والمغنية الأرجنتينية، خاصة بعد ظهورها في مباراة كأس جوان غامبر التي جمعت برشلونة بكومو الإيطالي، مرتدية قميصه، بالإضافة إلى تقارير تحدثت عن سفرهما سويًا في عطلة قصيرة إلى موناكو عقب مباراة برشلونة ضد أوساسونا، والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني 3-0.

وعن مزاعم احتفاظ يامال بصورة نيكي نيكول كخلفية على هاتفه المحمول، علق نصراوي قائلًا: "لا أصدق ذلك. لديه أم وجدة وعائلة كاملة، لا يمكن أن يضع صورة فتاة لا نعرفها. بصراحة، لا أهتم بها ولا أرغب في معرفتها".

واختتم والد اللاعب حديثه بالتأكيد على احترام خصوصية ابنه، قائلًا: "لامين لديه حياته الخاصة، ونحن نتحدث معًا باستمرار. في ثقافتنا، هناك احترام متبادل بين الأبناء والآباء، وهذه العلاقة تقوم على الثقة والتفاهم".

يُذكر أن يامال أصبح محط أنظار الإعلام مؤخرًا، ليس فقط بسبب تألقه الكروي، بل أيضًا بعد الجدل الذي أُثير حول احتفاله بعيد ميلاده الثامن عشر، والذي شهد حضور أقزام، ما أثار انتقادات من جهات رسمية هددت باتخاذ إجراءات قانونية بتهمة الازدراء.