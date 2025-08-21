نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري نايل| تشكيل المقاولون العرب وحرس الحدود في مواجهة الليلة بالجولة الثالثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق المقاولون العرب في السادسة من مساء اليوم الخميس، نظيره حرس الحدود، وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

أعلن المدرب محمد مكي المدير الفني لفريق المقاولون العرب عن تشكيل فريقه في مباراة اليوم، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: محمد حامد، إسلام عبد اللاه، إبراهيم القاضي، أحمد مجدي كهربا، جوزيف أوشايا.

خط الوسط: عمر الوحش، مصطفى جمال.

خط الهجوم: محمد عنتر، إسلام هشام، محمود جودة.

وعلى الجانب الآخر، يدخل المدرب عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق حرس الحدود مباراة اليوم بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: محمود الزنفلي



خط الدفاع: إسلام أبو سليمة، محمود البدري، إبراهيم عبد الحكيم، فوزي الحناوي.



خط الوسط: محمد روقا، محمد الدغيمي، أحمد الشيخ.



خط الهجوم: إيزيك إيميكا، محمد النجيلي، محمود أوكا.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك بصوت المعلق الرياضي زياد الدكروري.

وخاض فريق حرس الحدود مباراة واحدة فقط في بطولة الدوري، وذلك في الجولة الماضية أمام البنك الأهلي، ونجح في تحقيق الفوز بهدف نظيف، بينما تعادل فريق المقاولون العرب دون أهداف أمام نظيره الزمالك في الجولة الماضية، وهزم أمام فريق زد في الجولة الأولى بهدفين دون رد.