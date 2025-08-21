نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرسنال يخطط للانقضاض على موهبة إنجلترا الشابة مورغان روجرز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن نادي أرسنال الإنجليزي يستعد للتحرك في سوق الانتقالات مجددًا، وهذه المرة من أجل ضم النجم الإنجليزي الصاعد مورغان روجرز، لاعب وسط أستون فيلا البالغ من العمر 23 عامًا.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن إدارة الجانرز تتابع روجرز عن كثب وتدرس تقديم عرض رسمي للتعاقد معه، بعد تألقه اللافت في الموسم الماضي مع أستون فيلا، حيث أثبت نفسه كواحد من أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع ذلك، فإن أستون فيلا ليس في وارد التفريط في نجمهم بسهولة، إذ أشارت التقارير إلى أن النادي لن يقبل أي عرض تقل قيمته عن 80 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم كبير قد يُعقّد من طموحات أرسنال في إتمام الصفقة.

وتُعد هذه الصفقة، إن تمت، خطوة استراتيجية من أرسنال لتعزيز خط وسطه بعنصر شاب وموهوب قادر على تقديم الإضافة على المدى الطويل، خاصة مع تطلعات الفريق للمنافسة على لقب البريميرليغ في الموسم المقبل.