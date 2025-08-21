نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يوافق على عرض فياريال لضم نجمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق نادي تشيلسي على عرض فياريال الإسباني لضم الظهير الأيسر البرتغالي ريناتو فيغا مقابل 26 مليون جنيه إسترليني (35 مليون دولار).

وتردد أن فيغا وافق على الانضمام لفياريال بعقد يمتد سبع سنوات، ومن شأن رحيله رفع القيمة المالية التي حصدها تشيلسي هذا الصيف من بيع لاعبيه إلى أكثر من 250 مليون إسترليني.

وحقق تشيلسي ربحًا كبيرًا من وراء بيع المدافع الشاب البالغ من العمر 22 عامًا، بعدما دفع 12 مليون إسترليني للتعاقد معه من صفوف بازل السويسري في صيف 2024.

ووقع فيغا عقدًا يمتد سبع سنوات مع تشيلسي، لكنه شارك في مباراة واحدة فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز أساسيًا الموسم الماضي، إلى جانب 6 مشاركات من على مقاعد البدلاء.

وقضى فيغا النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا ليوفنتوس الإيطالي حيث شارك معه في 12 مباراة بالدوري.

وباع تشيلسي، حتى الآن، 10 لاعبين هذا الصيف، وحال إتمام صفقة انتقال فيغا لفياريال، سيكون النادي اللندني قد حصد 252 مليون جنيه إسترليني من بيع 11 لاعبًا، مقابل دفع 277 مليون إسترليني لاستقدام 9 لاعبين جدد.