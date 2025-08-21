نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المقاولون العرب ضد حرس الحدود اليوم في دوري نايل والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم المصرية مباراة المقاولون وحرس الحدود وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي.



موعد مباراة المقاولون العرب حرس الحدود في الدوري المصري



من المقرر أن تقام مباراة المقاولون العرب وحرس الحدود يوم الخميس 21 أغسطس 2025 على ملعب المقاولون العرب وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة السابعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



تقوم شبكة قنوات أون تايم سبورتس المصرية بنقل مباريات الدوري المصري، حيث يمكن مشاهدة مباراة المقاولون العرب وحرس الحدود عبر قنواتها.



تعادل المقاولون العرب مع الزمالك سلبيا في الجولة الماضية من الدوري المصري بينما فاز حرس الحدود على البنك الأهلي بهدف نظيف في نفس الجولة.



يحتل المقاولون العرب المركز الثامن عشر برصيد نقطة في جدول الدوري المصري في الموسم الحالي بينما يحتل حرس الحدود المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط.



موقف المقاولون العرب وحرس الحدود في الدوري المصري



نجح المقاولون العرب في احتلال المراكز المؤهلة للدوري المصري في الموسم الماضي وحجز مركزه في الموسم الحالي.



في حين احتل حرس الحدود المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الماضي برصيد 22 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 25 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 6 مباريات.

