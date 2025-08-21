نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة سموحة ضد زد في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم المصرية مباراة سموحة وزد وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي.

تعادل سموحة مع غزل المحلة سلبيا في الجولة الماضية من الدوري المصري كما تعادل زد مع سيراميكا كليوباترا سلبيا في نفس الجولة.

يحتل سموحة المركز الخامس عشر برصيد نقطتين في جدول الدوري المصري في الموسم الحالي بينما يحتل زد المركز السادس برصيد 4 نقاط.

موقف سموحة وزد في الدوري المصري

احتل سموحة المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الماضي برصيد 25 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 16 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 12 مباراة.

في حين احتل زد المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الماضي برصيد 32 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 25 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 14 مباراة.

موعد مباراة سموحة وزد في الدوري المصري

من المقرر أن تقام مباراة سموحة وزد يوم الخميس 21 أغسطس 2025 على ملعب الإسكندرية وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات أون تايم سبورتس المصرية بنقل مباريات الدوري المصري، حيث يمكن مشاهدة المباراة عبر قنواتها.


