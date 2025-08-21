نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة ليدز التاريخية تكسر حاجز الإنفاق القياسي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كسر نادي ليدز يونايتد حاجز الإنفاق القياسي في سوق الانتقالات بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تعاقده مع المهاجم السويسري نواه أوكافور من ميلان الإيطالي مقابل 18 مليون جنيه إسترليني، حسب ما أفادت به تقارير صحفية يوم الخميس.

وبهذه الصفقة، التي شهدت توقيع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا على عقد يمتد لأربع سنوات، بلغ إجمالي إنفاق أندية الدوري الإنجليزي في نافذة الانتقالات الحالية 2.37 مليار جنيه إسترليني، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 2.36 مليار جنيه في صيف 2023. ومع تبقي أكثر من أسبوع على إغلاق السوق، يُتوقع أن يرتفع هذا الرقم أكثر.

أوكافور، الذي خاض 24 مباراة دولية مع المنتخب السويسري، برز مع ريد بول سالزبورغ النمساوي حيث توج بأربعة ألقاب للدوري، قبل أن ينتقل إلى ميلان. وعلى الرغم من أدائه المتواضع في إيطاليا، إلا أنه شارك مع نابولي على سبيل الإعارة في الموسم الماضي خلال حملته الناجحة نحو الفوز بلقب الدوري الإيطالي.

وفي أول تصريحات له بعد انضمامه إلى ليدز، قال أوكافور عبر الموقع الرسمي للنادي:

"لطالما حلمت باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ طفولتي، لذا كان القرار سهلًا. أسلوبي في اللعب يتماشى تمامًا مع طبيعة البريميرليغ، وأنا متحمس لخوض هذه التجربة. سمعت الكثير عن الأجواء في إنجلترا، ويبدو أن إيلاند رود سيكون مكانًا مميزًا جدًا بالنسبة لي."

وأضاف:

"أتذكر حين لعب ميلان مباراة ودية ضد ليدز في دبلن، تفاجأت بوجود أكثر من 50 ألف مشجع في المدرجات. الأجواء كانت مدهشة، ومنذ تلك اللحظة تمنيت أن أكون جزءًا من هذا الفريق."

وسينضم أوكافور في ليدز إلى زملائه السابقين في ريد بول سالزبورغ، الأمريكي بريندان أرونسون، وزميله في المنتخب السويسري إيساك شميدت، في موسم يُتوقع أن يكون حافلًا بعد عودة النادي إلى الدوري الممتاز عقب غياب دام موسمين.

ويستعد ليدز لمواجهة صعبة أمام أرسنال، أحد أبرز المرشحين للقب، يوم السبت، بعد أن حقق فوزًا صعبًا على إيفرتون في الجولة الافتتاحية بنتيجة 1-0.

بدوره، لم يخسر أرسنال أي مباراة على أرضه أمام الفرق الصاعدة حديثًا منذ خسارته أمام نيوكاسل يونايتد في نوفمبر 2010. وإذا تجنب الهزيمة في هذه المباراة، فسيعادل الرقم القياسي لتشيلسي في عدد المباريات المتتالية دون خسارة أمام الفرق الجديدة، والذي يبلغ 43 مباراة بين عامي 2001 و2015.